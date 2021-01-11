نانسي بيلوسي: سنبدأ بإجراءات عزل الرئيس الذي يشكل خطرًا على الدستور والديمقراطية

وقالت رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي للمشرعين في وقت متأخر: "سنمضي قدمًا في تقديم إجراءات العزل في مجلس النواب ما لم تتم تنحية ترامب بموجب التعديل الخامس والعشرين للدستور، وإنهم سيصوتون أولا على قرار هذا الأسبوع يدعو بموجبه نائب الرئيس مايك بنس والحكومة إلى عزل الرئيس دونالد ترمب من منصبه قبل الانتقال إلى المساءلة".

وشددت نانسي على ضرورة التصرف بصورة طارئة، معتبرة أن "هذا الرئيس يمثل تهديدًا وشيكًا للدستور والديمقراطية".

وتابعت "بمرور الأيام، تشتد فظاعة الاعتداء المستمر على ديمقراطيتنا، الذي يرتكبه هذا الرئيس، وكذلك الحاجة الفورية إلى التحرك".

وأفصحت نانسي في رسالة أن مجلس النواب من المقرر أن يصوت يوم الإثنين أو الثلاثاء على قرار يحث بنس على اللجوء إلى التعديل الخامس والعشرين للدستور الأميركي الذي يسمح له وللحكومة بإقالة الرئيس إذا كان غير قادر على أداء مهامه الرسمية، وأضافت أنه بعد ذلك "سيمضي مجلس النواب في طرح تشريع المساءلة".

وطلبت رئيسة مجلس النواب الأميركي، في وقت سابق من زملائها الديمقراطيين في المجلس، الاستعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع، فيما يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الذي أغلق موقع "تويتر" حسابه الشخصي ونبذه عدد من المسؤولين الجمهوريين، مسعى جديدًا من الديمقراطيين لعزله بعدما تم اقتحام مبنى الكونغرس من قبل أنصاره ومؤيديه.

وقالت نانسي، في رسالة إلى الأعضاء الديمقراطيين، نشرت السبت، بحسب ما نقل موقع صحيفة "ذا هيل" The Hill: "سنواصل الاجتماعات مع الأعضاء وخبراء الدستور وغيرهم"، بعد أن تلقت تعليقات حول كيفية الرد على أعمال شغب يوم الأربعاء، مضيفة: "أحثكم على أن تكونوا على استعداد للعودة إلى واشنطن هذا الأسبوع".

وفي مؤتمر عبر الهاتف استمر لساعات مع التجمع الحزبي لمجلس النواب يوم الجمعة، أعرب المشرعون عن دعم شبه إجماع لمساءلة ترمب.

وهددت نانسي بمساءلة ترمب للمرة الثانية، ما لم يقدم استقالته "على الفور"، وهي خطوة من المستبعد أن يقدم عليها الرئيس الذي يتسم سلوكه بالتحدي والمواجهة.

وطلبت نانسي أيضًا من الأعضاء إعداد مسودة تشريع يهدف لتفعيل التعديل الـ 25 بالدستور الأميركي الذي يسمح بعزل الرئيس، إذا أصبح عاجزًا عن القيام بواجباته الرسمية.

ولتفعيل التعديل الدستوري الـ 25، يتعين على مايك بنس، نائب الرئيس، وعلى أغلبية حكومة ترامب، إعلانه غير قادر على أداء مهام الرئاسة.

(د أ)