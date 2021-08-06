ناجية من القصف التركي على قريتها في ريف تل تمر تروي التفاصيل

وتوجهت كاميرا وكالتنا إلى قرية أم الكيف الواقعة غربي ناحية تل تمر، والتي تعرضت لقصف عنيف من قبل الاحتلال التركي ومرتزقته، الأربعاء، لرصد الدمار الذي خلفته مدافع الاحتلال وأسلحته في القرية.

والتقت وكالتنا مع شاهدة عيان على القصف التركي، روت تفاصيل القصف العشوائي وما أنزله عليهم.

وقالت صباح خالد من أهالي قرية أم الكيف، "تعرضنا لقصف مكثف للاحتلال التركي ومرتزقته طال الماشية أيضاً، كما تعرضت امرأة بجوارنا لجروح بليغة في قدمها نتيجة شظايا القصف العشوائي ووضعها يتطلب عملية جراحية".

مضيفةً "نجونا من موت محقق"، وأشارت إلى قذيفة غير متفجرة قائلة: "هذا الصاروخ لايزال موجوداً ضمن المنزل دون أن ينفجر".

كرهنا العيش بسبب القصف اليومي

وأعربت صباح خالد عن استيائها بالقول: "ما يبقينا حتى اللحظة هو منازلنا التي شقينا طوال عمرنا لبنائها، ولا يوجد مكان نتوجه إليه لنستقر آمنين".

وعن حيثيات القصف أفادت صباح الخالد "القصف بدأ منذ الساعة الثالثة فجراً، ولم تغمض لنا عين حتى اللحظة، أجبرنا على الخروج من منازلنا خوفاً من القصف العشوائي لمرتزقة الاحتلال التركي".

مؤكدة أن مرتزقة الاحتلال لم يأبهوا للمدنيين، ومضت قائلة: "الدليل هنا في هذا المنطقة حيث منزلي تعرض بالأجمع للقصف لدرجة أننا لم نعد نرى أمامنا من الدخان الناتج من القصف على منازلنا، وهذا الصاروخ لو أنه قد انفجر لتسبب بكارثة كبيرة".

(س ر)

ANHA