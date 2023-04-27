ناجية إيزيدية تتعرف على مرتزقين من داعش

خرج اليوم، أهالي شنكال، في احتجاجات رفضاً لإعادة عدد من العوائل التي تعاملت مع مرتزقة داعش وتلطخت إيديها بدماء الإيزيديين في 2014، إثناء هجوم مرتزقة داعش.

أحدى الناجيات الإيزيديات والتي تخلصت من داعش، تعرفت أثناء إعادة العوائل، على مرتزقين لداعش، ما دفع بالشرطة الاتحاد العراقية لاعتقالهما من بين العوائل.

إيزيديون شنكال اللذين خرجوا في الاحتجاجات طالبوا، بتسليم المرتزقين لآساييش إيزيدخان ووحدات مقاومة شنكال، والتحقيق معهما.

ونتيجة للاحتجاجات قررت الشرطة العراقية الاجتماع مع أسايش إيزيدخان وقوات وحدات مقاومة شنكال YBŞ، وقرروا في الاجتماع مشاركة أسايش إيزيدخان وYBŞ في التحقيق مع المرتزقين اللذين تم اعتقالهما.

(س)