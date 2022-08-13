يوماً بعد يوم، يزداد الدعم لـ "عملية القسم" التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ضد عملاء وجواسيس دولة الاحتلال التركي في 31 تموز المنصرم، من قبل مكونات شمال وشرق سوريا.

أحد المصابين الناجين من استهداف الطيران التركي المسيّر على مدينة كوباني في 20 تشرين الأول من العام المنصرم، الرئيس المشترك لهيئة التربية في إقليم الفرات بكر جرادة قال لوكالتنا: "عملية القسم خطوة مهمة وجيدة، وستكون لها نتائج كبيرة، وكلنا ثقة في قوات سوريا الديمقراطية التي تقود هذه العملية لتطهير المنطقة من العملاء والخونة".

وأضاف: "عملية القسم التي أطلقتها قسد هي تتمه للعهد الذي قطعته هذه القوات للدفاع عن المنطقة وشعبها، وإنجاح المشروع الديمقراطي الذي يشارك فيه كل أبناء المنطقة، وحققت العملية نتائج مذهلة حتى الآن، فقد تم القبض على عشرات العملاء بفضل "عملية القسم".

وتابع: "تمر شمال وشرق سوريا بمرحلة حساسة، نتيجة تدخّل القوى الدولية في الأزمة السورية، حيث تحاول تركيا الاستفادة من الصراعات داخل دول الناتو نفسه، وبينه وبين روسيا، والعمل على إبادة الكرد كما فعلت بالشعب الأرمني من قبل".

لفت بكر جرادة النظر إلى "لتنجح دولة الاحتلال في مخططها الإبادي ضد شعب المنطقة، فإنها تحارب الشرفاء والوطنيين الذي يقودون شعب المنطقة إلى بر الأمان، خاصة بعد فشلها في كل مخططاتها، من ترهيب وقصف عشوائي، وقال: "تركيا غيّرت من تكتيكها العسكري، وبدأت تستهدف المواطنين بالطيران المسيّر، ويساعدها على الأرض عملاؤها الذين يزودونها بالإحداثيات والمعلومات، وعملية القسم التي أطلقتها قوات سوريا الديمقراطية ستستأصل هؤلاء العملاء من جذورهم".

وأعاد جرادة التذكير بأهداف الدولة التركية "الشعب الكردي صاحب فضل كبير في منطقة الشرق الأوسط، ودولة الاحتلال التركي تسعى بكل السبل إلى القضاء عليه لتشرعن وجودها في المنطقة، ومشروعنا الديمقراطي الذي تشارك فيه كل المكونات اليوم، هو سبب القلق لدولة الاحتلال التركي، وهو المستهدف الأول من قبل الفاشية التركية".

وأكد في ختام حديثه أن "عملية القسم ستصل إلى أهدافها، فكلنا ثقة في قوات سوريا الديمقراطية التي دحرت مرتزقة داعش في شمال وشرق سوريا، وفي قدرتها على القضاء على عملاء دولة الاحتلال التركي، ولهذا على شعب المنطقة بكل مكوناته دعم "عملية القسم"، حتى ننتصر معاً".

الجدير بالذكر أن بكر جرادة أُصيب في 20 تشرين الأول من العام المنصرم، أمام مقر مجلس العدالة الاجتماعية، أثناء استهدافه بطائرة مسيّرة تابعة للاحتلال التركي، والذي استشهد على إثرها مواطنان، هما؛ فارس مزي من قرية بوغاز وحمزة حمزة من قرية كرك، جنوب مدينة كوباني.

(ن ك/د)

ANHA