ناج من هجوم تركي: كان المكان يعج بالمواطنين عند استهدافه

اثناء عودته من عمله على دراجته النارية في ناحية جل آغا صوب منزله في قرية كري مركي التابعة لناحية تربه سبيه في مقاطعة قامشلو، أصيب المواطن أحمد السالم جراء استهداف مسيّرة لجيش الاحتلال التركي سيارة على طريق قامشلو- ديرك في مفرق قرية معشوق بالقرب من استراحة آري في 18 كانون الثاني المنصرم.

وبعد إصابته سارع الهلال الأحمر الكردي لنقل أحمد السالم لأحد مشافي مقاطعة قامشلو واستطاع الطاقم الطبي انقاذ حياته بعد تعرضه لإصابات خطرة أدت لفقدانه لأحدى كليته وكسور في الحوض والعامود الفقري كما تعرض لإصابات في البطن، وأجرى أحمد العديد من العمليات لإخراج الشظايا من جسده.

اليوم وبعد مرور 3 أسابيع (21 يوم) على إصابته، توجه مراسلنا في ناحية تربه سبيه لمنزل المواطن أحمد في قرية كري مركي للقائه والتحدث اليه عن تفاصيل يوم الاستهداف.

يقول المواطن أحمد وهو ممتد على سريره ولازال يعاني من آلام جراء الإصابات، بصوت يملأه الحزن وهو يسرد تفاصل اليوم الذي وصفه بـ " اليوم المؤلم والبشع"، "كنت عائداً إلى منزلي بعد انتهائي من العمل في ناحية جل آغا وعند مروري من أمام استراحة آري تعرضت لإصابة لم أكن اعلم ماذا جرى أعلم فقط بأن الهلال الأحمر قام بنقلي لإحدى المشافي".

ويتابع " كان المكان يعج بالمواطنين عند تعرضه لاستهداف من قبل دولة الاحتلال التركي العديد من المواطنين تعرضوا لإصابات". وأكد في ختام حديثه على تمسكهم بالمقاومة ضد جميع الهجمات الاحتلالية على مناطق شمال وشرق سوريا.

هذا وأدى الاستهداف أيضاً إلى إصابة المواطن عبد الرحمن حسين هسام من أهالي قرية كهنيا دريج التابعة لمنطقة كوجرات بناحية ديرك. واستشهد هسام جراء إصابته بشظية في الرأس في تاريخ 24 كانون الثاني المنصرم في أحد مشافي ناحية ديرك.

كما استشهد الطفل أحمد عبد الغني السالم أيضاً متأثراً بإصابته في الهجوم نفسه، في 21 الشهر الجاري. كما استشهد المواطن أحمد علي من ناحية ديرك في تاريخ يوم الاستهداف.

(آ)

ANHA