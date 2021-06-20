وتجمع المئات من أهالي ناحيتي الدرباسية وزركان أمام دوار المرأة الحرة في ناحية الدرباسية بمقاطعة الحسكة للتنديد بالهجمات الاحتلالية التركية على مناطق الدفاع المشروع وصمت حكومة إقليم كردستان.

المظاهرة انطلقت من أمام دوار المرأة وصولاً إلى مركز مؤتمر ستار في الناحية، حمل خلالها المتظاهرون أعلام قوات الدفاع الشعبي ولافتة كتب عليها "مسيرة الكرامة ضد الاحتلال والخيانة"، مرددين الشعارات التي تدعم مقاومة الكريلا وتستنكر الهجمات.

بعد الوصول إلى مركز مؤتمر ستار وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تحدثت بعدها باسم مؤتمر ستار عدالت عمر وقالت: " ندعم مقاومة الكريلا في جبال كردستان الذين يقاومون ويناضلون ضد الاحتلال والخيانة".

وبينت عدالت أن قوات الكريلا هي القوة الوحيدة التي تعمل من أجل منع الاقتتال الكردي الكردي وقالت: "نحن كشعوب روج آفا سنعمل ونناضل حتى دحر الاحتلال وإفشال المؤامرات التي تحاك ضد أبناء الشعب الكردي".

ونوهت عدالت بأن القائد أوجلان كان على دراية بهذه المخططات وقام بإفشالها لذلك قامت الدولة التركية بتشديد العزلة على القائد أوجلان في زنزانته بايمرالي.

وناشدت عدالت في ختام حديثها الشعب الكردي لعدم الانجرار وراء هذه المخططات التي تحاك من قبل أعداء الشعب الكردي ودعم قواتهم التي تقف في وجه الاحتلال التركي.

واختتمت المظاهرة بترديد المشاركين الشعارات التي تحيي وتساند مقاومة الكريلا.

(أ حل)

ANHA