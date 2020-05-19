ناحية تربه سبيه أتمت كافة التحضيرات المطلوبة لحصاد الموسم الزراعي

اتخذت مؤسسة الزراعة في ناحية تربه سبيه ولجنة الطوارئ كافة التدابير اللازمة لحماية الموسم الزراعي، كما أمنت المؤسسة الحصادات ووضعت نظاماً لتوزيع الوقود، وأجرت التسهيلات اللازمة للفلاحين والعمال.

ورشّت مؤسسة الزراعة في الناحية في إطار التدابير المتخذة لحماية الموسم الزراعي جوانب الطرق في الناحية بالمبيدات للقضاء على الأعشاب الضارة على بطول 90 كم، وكافة الطرق الفرعية ضمن الناحية.

الرئيس المشترك لمؤسسة الزراعة في ناحية تربه سبيه كاميران عمر أوضح بأن المؤسسة ستقوم باستلام 19 ألف طن من القمح بنوعيه الطري والقاسي، وخصصت مركزين في كل من تربه سبيه وتل معروف لاستلامه من الفلاحين.

وجهزت بلدية الشعب في ناحية تربه سبيه 5 مناهل إضافية من أجل تزويد الاطفائيات بالماء في حال نشوب حريق، وبذلك وصل عدد مناهل المياه الموجودة في الناحية إلى 17 منهل وتم تزويدهم بمولدات كهربائية.

وأكدت الرئيسة المشتركة لبلدية الشعب في ناحية تربه سبيه سعاد الحسين بأنهم قاموا بتجهيز لجان خاصة للحالات الطارئة خلال موسم الحصاد، وتحديد 6 نقاط لإطفاء الحرائق في حال نشوبها، مع أرقام ساخنة، وهي كل من إدارة اطفاء قامشلو 0997142410, قسم تربه سبيه 0998312309, قسم اطفاء تل معروف 0935411759، نقطة مفرق خزنة0930483246 , نقطة مفرق طويل 0991173784و نقطة مفرق معشوق 0993656559

وناشدت مؤسسة الزراعة وبلدية الشعب في ناحية تربه سبيه المواطنين بالتعاون مع اللجان المختصة، والتكاتف خلال هذه الفترة لمنع تكرار الحرائق التي اجتاحت الناحية خلال الموسم الماضي.

وتعرضت ناحية تربه سبيه خلال العام الماضي لأكبر موجة حرائق في شمال وشرق سوريا حيث احتراق محاصيل 29 قرية، وقدرة المساحة التي احترق والعائد ملكيتها لأبناء ناحية تربه سبيه بحوالي مئة ألف دونم.

(أ ب)

ANHA