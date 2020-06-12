نائبة تونسيّة: النّهضة تسعى لبيع تونس للمحور التّركيّ القطريّ

واتّهمت عبير موسى حركة النهضة خلال مؤتمر صحفي عقدته الجمعة بالتخطيط لعملية ارهابية تستهدفها أو تلفيق تهم لها، استباقاً لتمرير لائحة تصنيف جماعة الإخوان منظّمة إرهابية، التي كان حزبها قدمها قبل أيام.

كما حذّرت رئيسة "الدستوري الحر" من مؤامرة تحاك من قبل النهضة لاستهدافها، محمّلة رئيس البرلمان راشد الغنوشي ومدير مكتبه الحبيب خذر وحركة النهضة والدولة التونسية، مسؤولية سلامتها الجسدية.

ونبهت من احتمال وقوع جريمة تحت قبة البرلمان مشيرة إلى وجود" تخطيط لتلفيق قضية بحقّها على المقاس.

إلى ذلك، أعلنت موسى أنّ الكتل البرلمانية ستجتمع الإثنين لدراسة مشروع اللائحة التي تقدّمت بها هذا الأسبوع، لتصنيف جماعة الإخوان منظّمة إرهابية، مشدّدة "على استحالة إنجاز أي إصلاح اقتصادي أو اجتماعي في ظلّ وجود الإخوان في البلاد، الذين يريدون تركيع تونس وبيعها للمحور القطريّ التركي "وفق تعبيرها.

(ي ح)