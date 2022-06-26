نائبة عراقية: تركيا تستغل ملف المياه لأسباب سياسية واقتصادية

وأوضحت النائبة عن كتلة "صادقون" النيابية زينب الموسوي في بيان صحفي، أن "تركيا تستغل ملف المياه كورقة ضغط اقتصادية"، وأشارت إلى أن "انخفاض منسوب نهري دجلة والفرات من تركيا على البلاد من عقود، إلا أن هذا العام تبدو أكثر حدة"، بحسب ما نقلت وكالة روج نيوز.

وأضافت أن "تركيا تضع مياه العراق في خطر كبير، بات يهدد إنتاجنا الزراعي وتوفير مياه الشرب"، ولفتت إلى أن "العراق يعاني منذ عام 2003 من شح مائي كبير نتيجة السياسات التي تنتهجها تركيا في هذا السياق".

وتابعت "لا توجد جدية حقيقية في تحركات الحكومة العراقية لحل أزمة المياه مع تركيا التي يعاني منها العراق منذ سنوات".

وتتبع دولة الاحتلال التركي استراتيجية التدمير الممنهج للأمن المائي على الشعبين السوري والعراقي، حيث أدت الممارسات التركية، خلال الأعوام الماضية، إلى جفاف العديد من الأنهار والينابيع في البلدين.

(د ع)