نائبة عراقية: سكوت بغداد وهولير عن التجاوزات التركية علامة رضا

شنت طائرة مسيّرة تابعة لجيش الاحتلال التركي أمس الأربعاء، هجومين جويين على مجلس الشعب في ناحية سنوني وسوقها في قضاء شنكال، أسفرت عن استشهاد الطفل صالح شفان خضر ناسو وجده خضر ناسو، بالإضافة إلى إصابة 6 آخرين، بينهم الصحفي صالح برجَس وطفل آخر.

وبعد الهجوم، توالت ردود الفعل المنددة من عدة جهات عراقية، إلا أن الحزب "الديمقراطي الكردستاني" شريك دولة الاحتلال التركي التزم الصمت كعادته على إراقة دماء الكرد.

وفي هذا السياق، اعتبرت النائبة عن كتلة الصادقون النيابية محاسن الدليمي، الخميس، سكوت حكومة بغداد وهولير عن الاعتداءات التركية المتكررة داخل الاراضي العراقية هو علامة رضا.

وقالت النائبة العراقية في تصريح لوكالة المعلومة العراقية إن "استمرار العدوان التركي بهذا النهج العدواني تجاه سيادة العراق يقود لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار".

وأضافت أن "الصمت المريب لحكومتي بغداد وأربيل أمام الاعتداءات التركية والاكتفاء بإصدار بيانات التنديد الخجولة لم يعد مقبولاً، بل أن هذا الصمت أعطى المبرر لتركيا لمواصلة اعتداءاتها اليومية على السيادة الوطنية".

وطالبت النائبة العراقية مجلس النواب بـ "تحمّل مسؤولياته القانونية والدستورية باتخاذ قرار لوقف الاعتداءات التركية بحق المواطنين الأبرياء في شمال العراق".

وأشارت إلى أن "تركيا خرقت جميع العهود والمواثيق الدولية والأممية ومواثيق حقوق الإنسان".

وكان النائب المستقل علاء الحيدري وصف، تعامل الخارجية العراقية مع العدوان التركي وتدنيس السيادة العراقية بصمت القبور، مبيناً أن موقف الحكومة العراقية خجول لم يناسب حجم العدوان التركي على العراق.

(م ش)