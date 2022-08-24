نائبة عراقية: الكاظمي يهدر دماء العراقيين التي سالت بتعاقده مع شركات تركية

قالت النائبة عن تحالف الفتح سهيلة السلطاني في تصريح لوكالة روج نيوز إن "حكومة تصريف الأعمال لا تراعي مصالح ودماء الشعب العراقي"، مبينةً أن "مصطفى الكاظمي يعمل وفق أهواء وأجندات معينة ويرسم لنفسه خطوطاً وصلاحيات جديدة غير مسموح بها ويعمل من خلالها ويتعاقد مع الجانب التركي".

وأضافت أنه "لو كان الكاظمي يتمتع بوطنية لكان الدم العراقي الذي هدر في شمال العراق أغلى من التعاقدات والاستثمارية التركية عليه"، مؤكدةً أن "الكاظمي غير وطني وإلا كان عنوان العراق مقاطعة الأتراك في جميع المحافل بعد إراقة الدم العراقي".

وأشارت إلى "ضرورة، محاسبة الكاظمي على جميع تعاقداته غير الرسمية في ظل صلاحياته المحدودة، وإعادة النظر بها لتجنب أي خسارة مستقبلية جراء هذه التعاقدات الاستثمارية المشبوهة".

ولفتت إلى "اهمية قطع العلاقات الاقتصادية والتجارية والسياسية مع الجانب التركي واستخدامها كورقة ضغط قوية على تركيا من أجل إيقاف القصف في شمال البلاد وإخراج جميع قواتها وتفريغ قواعدها".

ويذكر أن الحكومة العراقية قد تعاقدت، في وقت سابق، مع أربع شركات تركيا لإعادة تأهيل وتطوير مطاري محافظة نينوى والأنبار.

(م ش)