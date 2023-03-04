نائبان عراقيان يحذران من الجفاف ويدعوان الحكومة إلى استخدام الورقة الاقتصادية في وجه تركيا

حذر النائب عن دولة القانون، جواد الغزالي، اليوم السبت، من تداعيات شح المياه وقلة الإيرادات المائية للبلاد والتي قد تؤدي إلى عدم وجود موسم زراعي في فصل الصيف المقبل.

وقال الغزالي، إن "هناك خطراً كبيراً جداً؛ بسبب قلة واردات المياه"، مبيناً أنَّ "التنبؤات تشير إلى أنَّ الصيف المقبل لا زراعة فيه، مما سيؤثر على المستوى المعيشي لأبناء المحافظات الجنوبية الذين يعتمدون على الزراعة".

وأضاف إنَّ "العراق من الدول المتشاطرة مع دول الجوار بملف المياه، ولكن للأسف الشديد لا يوجد ضغط على هذه الدول ولا سيما الجانب التركي لنيل استحقاق العراق من المياه، منوهاً بإمكانية الحكومة استغلال الملف الاقتصادي مع الجانب التركي، إذ يميل الميزان التجاري إلى 22 مليار دولار لتركيا مقابل مليار دولار للعراق".

من جانبه، قال النائب عن لجنة النفط والطاقة باسم الغريباوي، اليوم السبت، إن العراق دخل "مرحلة حرجة"؛ بسبب شح المياه.

وأضاف الغريباوي إن "30% من الاستحقاقات المائية فقط تدخل البلاد ما انعكس على محافظات جنوبية ومنها واسط التي تعاني من تحجّر الجداول والأنهر".

ودعا الغريباوي، إلى "تحرك دبلوماسي باتجاه دول المنبع، بالإضافة إلى استخدام ملفات وأوراق ضغط على هذه الدول، منها الملف الاقتصادي؛ لأنَّ العراق معرض لكارثة بيئية وإنسانية في حالة استمرار شح المياه بهذا الشكل"، واصفاً تحركات وزارتي الموارد المائية والخارجية بالضعيفة".

(م ش)