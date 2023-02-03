نائب: طالبنا الحكومة العراقية بزيارة المناطق الحدودية التي تتعرض للهجمات

زار بغداد الأسبوع الماضي وفد من نواب جنوب كردستان ومن المواضيع التي نوقشت خلال الزيارة هجمات دولة الاحتلال التركي على جنوب كردستان، وتحدث رئيس الوفد البرلماني، شاخوان رؤوف، لوكالة روج نيوز عن الزيارة ومضمون الاجتماعات.

وقال رؤوف عن زيارة بغداد: "في الأيام الماضية قمنا بزيارة بغداد بصفتنا لجنة من برلمان إقليم كردستان، تحدثنا مع لجنة الدفاع والأمن في مجلس النواب العراقي، ووعدوا بأنهم سيتحدثون مع رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء؛ لإنهاء احتلال وهجمات الدولة التركية من خلال العلاقات الدبلوماسية والسياسية للحكومة العراقية".

وأعلن رؤوف أنهم طلبوا من الأطراف العراقية زيارة المنطقة الحدودية، وقال: "طلبنا منهم زيارة المناطق الحدودية بأنفسهم. قلنا لهم، اذهبوا إلى زاخو وهورمان وانظروا بأم أعينكم إلى الدمار الذي لحق بإقليم كردستان؛ بسبب هجمات الدولتين التركية والإيرانية، طلبنا منهم إيقاف الانتهاكات التي تطال المناطق الحدودية".

(م ش)