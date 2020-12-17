نائب وزير الخارجية الكويتيّ: القمّة الخليجيّة المرتقبة ستحاول تنفيذ المصالحة مع قطر

ووفقاً لموقع "الشرق نيوز"، أضاف الجار الله أنّ "القمّة ستشكّل فرصة لتدارس الأوضاع في المنطقة، خاصّة أنّنا نعيش أوضاعاً سياسية الكل يدرك صعوبتها وحساسيتها".

وأوضح أنّ "الكويت تتطلّع بأمل، لأن يشارك الجميع بهذه القمة، بحيث تكون مدعاة للتفاؤل بقرارات ونتائج ترقى لتحديات المرحلة التي تمرّ بها المنطقة"، بحسب تعبيره.

وبشأن "الخلاف مع قطر"، أشار الجار الله، إلى أنّ "الكويت سبق وأعلنت أنّ هناك مفاوضات جرت، وأثمرت عن اتفاق نهائي، وبالتالي سيتبع هذا الاتفاق خطوات عملية لتجسيده على أرض الواقع"، مؤكّداً أنّ القمّة "ستبارك هذا الاتفاق، وتدعو إلى تواصل جهود الدول لتثبيته وتنفيذه على أرض الواقع".

وأفاد بأن القمة سيسبقها اجتماع لوزراء خارجية دول مجلس التعاون، يوم 27 ديسمبر الجاري، لبحث جدول أعمال القمة، وتحضير توصيات بشأن الملفّات المدرجة على جدول الأعمال، بحيث تُرفع إلى القادة، تمهيداً لإقرارها قبل أن تصبح "قرارات" في نهاية المطاف.

(ي ح)