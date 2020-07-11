نائب سابق لأردوغان: حزب العدالة والتنمية لن يحلم بـ 30% من الناخبين

وقال النائب عن ولاية قونيا ووزير المالية السابق في حكومة نجم الدين أربكان ونائب أردوغان عندما كان رئيساً للوزراء وأحد مؤسسي حزب العدالة والتنمية قبل أن يستقيل منه، في تصريحات صحفية السبت "بحسب الاستطلاعات تبلغ نسبة تصويت حزب العدالة والتنمية حوالي 30 في المئة، لكن برأيي أن 30 في المئة هي حلم لحزب العدالة والتنمية، لا أرى أن هذه الحكومة ستستمر".

كما أشار إلى أنه " يبدو أن الصورة الراهنة غيرت المعطيات، ليس لجهة المعارضة وداعميها فحسب، بل لجهة الذين يصوتون لحزب العدالة والتنمية".

وأضاف "لسان حال الناس يقول ليت يدي كُسرت قبل أن أصوت، يبدو أن هذا هو فعلا واقع الحال في قونية التي منحت حزب العدالة والتنمية دعماً كبيراً في الماضي، لذلك أعتقد أن نسبة 30 في المائة هي حلم للحزب الحاكم، أرى أن هذه الحكومة ستغادر ”.

(ي ح)