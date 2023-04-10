نائب رئيس استخبارات الاحتلال التركي يلتقي بالأعرجي

وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، في بيان تلقته وكالة روج نيوز، إن “مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل في مكتبه اليوم الاثنين، نائب رئيس جهاز المخابرات التركي موتلو توكا، والوفد الأمني المرافق له.

وأضاف البيان، أنه جرى خلال اللقاء، “استعراض مستجدات الأوضاع الأمنية في المنطقة، فضلاً عن بحث القضايا المتعلقة بأمن البلدين، إلى جانب وضع خارطة طريق لحل المشكلات الأمنية بين البلدين وضبط الحدود”.

هذا وانطلقت يوم أمس الأحد تظاهرة كبرى من شارع سالم وسط مدينة السليمانية تنديداً بهجمات الدولة التركية المحتلة على باشور كردستان.

وطالب الأهالي خلال التظاهرة بإيقاف التجارة مع تركيا ومقاطعة بضائعها واستدعاء السفير التركي في بغداد وهولير.

كما طالب الأهالي في التظاهرة الأمم المتحدة وأصدقاء الشعب الكردي ومناضلي الحرية في العالم بعدم السماح للاحتلال التركي بارتكاب الجرائم.

(سـ)