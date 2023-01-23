نائب رئيس البرلمان العربي: نرفض الاعتداءات التركية والإيرانية على سيادة العراق

اختتمت أمس، أعمال الجلسة الثالثة للبرلمان العربي برئاسة عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان وبمشاركة خالد بن هلال المعولي رئيس مجلس الشورى بسلطنة عمان والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.

وقال نائب رئيس البرلمان العربي شعلان الكريم عبر تطبيق واتساب، لوكالة روج نيوز إن "الجلسة شهدت مناقشة العديد من مشاريع القرارات والقوانين التي رفعتها اللجان التابعة للبرلمان عقب اجتماعاتهم التحضيرية للجلسة، لمتابعة ورصد كافة الأحداث والتطورات السياسية في الدول العربية خلال العام الجاري، والسعي الحثيث لحل الأزمات والقضايا العربية من خلال مسارات الحل السياسي".

ولفت شعلان إلى أن "جلسة البرلمان العربي تناولت أبرز المستجدات فيما يخص بعض القضايا مثل الأمن المائي العربي والأمن الغذائي، والتغيرات المناخية وتأثيرات ذلك على دول المنطقة إلى جانب متابعة كافة القضايا التي تهم المرأة والشباب في الوطن العربي".

كما أكد دعمه الكامل للعراق في مواجهة كافة التدخلات الإقليمية في شؤونه الداخلية، ويؤكد دعمه الكامل في كل ما يتخذه من إجراءات للتصدي للاعتداءات الإرهابية السافرة والجبانة، بما يكفل صون وحماية سيادة العراق بشكل تام والدفاع عن أراضيه، ويجدد تأكيده على أن أمن العراق جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.

واستنكر بشدة التعديات غير المقبولة من قبل إيران وتركيا على الحصة المائية العراقية، وما تمخض عنها من مشاكل مستمرة بالكهرباء والزراعة، مؤكداً أن "الأمن المائي هو أحد ركائز الأمن القومي العربي، مجدداً دعوته إلى ضرورة احترام المواثيق الدولية ذات الصلة، والالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية".

كما وأدان بشدة الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف دورية للشرطة الاتحادية في محافظة كركوك، والذي أدى إلى مقتل عدد من أفراد الدورية وإصابة آخرين، مؤكداً على تضامنه مع العراق في مواجهة كل ما يُهدد أمنه واستقراره، ودعمه لكل ما يتخذه العراق من إجراءات لحماية أمنه واستقراره.

وأكد على أهمية استكمال متطلبات مشروع الشام الجديد بين العراق ومصر والأردن، والذي يقوم على تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول الثلاث، ويشدد على أن ما يتضمنه هذا المشروع من مد خط أنبوب نفطي من البصرة في العراق إلى ميناء العقبة في الأردن ومن ثم إلى مصر، يساهم في إنشاء خط كهربائي بين الدول الثلاث، والتنسيق لإقامة مشروعات تنموية مشتركة.

(م ش)