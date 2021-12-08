نائب رئاسة مجلس شنكال عن استهداف مروان بدل: تركيا تستهدف تنظيم الإيزيديين وإرادتهم الحرة

استهدفت طائرة مسيّرة للاحتلال التركي ظهر يوم أمس حوالي الساعة 14.00سيارة الرئيس المشترك لمجلس الإدارة الذاتية لشنكال مروان بدل في ناحية خانسور، الذي استشهد على الفور فيما نقل طفلاه اللذان كانا برفقته إلى المشفى.

وتعقيباً على الاستهداف، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال آزاد حسين، إن مسلسل استهداف الشخصيات الإيزيدية التي لها دور كبير في تنظيم المجتمع الإيزيدي لم يتوقف ومستمر لإبقاء الإيزيديين دون تنظيم وإرادة حرة يستطيعون من خلالها حماية المكتسبات التي حققوها والانتصارات التي جعلتهم يحررون شنكال من داعش.

آزاد حسين أضاف"استهدفوا في البداية مام زكي شنكال عضو منسقية المجتمع الإيزيدي وبعده قائد وحدات مقاومة شنكال زردشت شنكالي ومام بشير شنكالي والشهيد سعيد حسن وليكون اليوم مروان بدل".

وتابع "هؤلاء كل واحد منهم يعتبر بمثابة رمز لحرية المجتمع الإيزيدي، كان لهم دور كبير في الوصول إلى ما حققه الإيزيديون في شنكال من تأسيس إدارة ذاتية وقوى عسكرية وأمنية خاصة بهم وحماية الثقافة والهوية الإيزيدية.

حسين أكد أن الإيزيديين يعلمون جيداً أن الدولة التركية ومنذ زمن العثمانيين تحاول محو الثقافة الإيزيدية وإبادتهم، لذا وصل الإيزيديون في شنكال بعد الفرمان الأخير في 2014 إلى مرحلة بات الجميع يلعب دوراَ قيادياً في سبيل خدمة المجتمع الإيزيدي ومنع حدوث فرمانات جديدة بحقه.

وأشار إلى أن موعد الهجوم على الشهيد مروان بدل أتى في أيام الصوم المقدسة لدى الإيزيديين والاستعداد لنقل رفات شهداء قرية كوجو في الفرمان الأخير إلى مقبرة القرية، "وهذه ليست مصادفة بل مخطط له مسبقاً للنيل من إرادتنا".

الدولة العراقية مسؤولة أيضاً

نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية في شنكال آزاد حسين حمّل الحكومة العراقية مسؤولية الهجمات المستمرة على شنكال، وقال: "كيف يمكن لدولة تدعي أنها صاحبة سيادة أن تسمح لطائرات تركية أن تحلق في سماء شنكال وأن تنفذ هجمات ضد أرضها دون محاسبة".

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ANHA