نائب قائد مجلس الباب العسكري: قواتنا على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجوم تركي محتمل

وتتعرض قرى منبج الشمالية والغربية لقصف كثيف من قواعد دولة الاحتلال التركي، الموجودة في المنطقة، أسفر عن إلحاق أضرار كبيرة بممتلكات وأرزاق المواطنين.

وعن هذا الموضوع، قال نائب قائد مجلس الباب العسكري، يوسف عريمة "يستهدف الاحتلال التركي ومرتزقته قرى في ريف الباب الشرقي المحرر بالأسلحة الثقيلة، مخلفاً أضراراً كبيرة فيها".

وتابع عريمة: "تتعرض القرى لقصف شبه يومي من القواعد التركية الموجودة في المناطق التي تحتلها تركيا من سوريا، بالتزامن مع تحليق للطيران المُسيّر في المنطقة".

وعن قرى ريف الباب الشرقي المحرر التي تتعرض للقصف، قال عريمة: "يقصف الاحتلال التركي ومرتزقته كلاً من قرى جبلة الحمرا، والحوتة، وجب مخزوم والبوغاز وقرط ويران وتل تورين وغيرها من القرى المحاذية لخطوط الجبهة التي تكون في مرمى نيران الاحتلال التركي ومرتزقته بشكل شبه يومي".

وأضاف: "كل القرى الآنفة الذكر مأهولة بالسكان، وقد أُلحقت أضرار كبيرة بممتلكات المواطنين وبالأراضي الزراعية".

ونوّه أيضاً إلى أن القصف يتم بالأسلحة الثقيلة من القواعد التركية المتمركزة في المناطق التي تحتلها تركيا وهي قاعدة الزرزور وأم الشقيف والشيخ الناصر.

وعن تحركات الاحتلال التركي والمرتزقة قال عريمة: "توجد تحركات كثيفة للاحتلال التركي ومرتزقته على طول خطوط الجبهة بشكل عام، وتشمل حركة العربات والدبابات، بالإضافة إلى تعزيزات في القواعد العسكرية المتمركزة في المنطقة".

وأكد نائب قائد مجلس الباب العسكري يوسف عريمة أن "قواتهم ـ قيادة ومقاتلين ـ على أهبة الاستعداد للتصدي لأي هجمات على المنطقة وحماية المواطنين بالدرجة الأولى".

وعاهد عريمة في نهاية حديثه، أهالي المنطقة بحمايتهم من أي هجوم تركي محتمل. كما وجّه رسالة إلى أهالي مدينة الباب المحتلة مفادها بأن "يصبروا سوف نحررهم من الاحتلال التركي ومرتزقته".

(ك)

ANHA