نائب قائد مجلس الباب العسكري: القصف يطال المدنيين دون رحمة

وصعّد الاحتلال التركي ومرتزقته، في الفترة الأخيرة، قصفهم على القرى الآهلة بالسكان في كل من الريف الباب الشرقي المحرر وقرى منبج الشمالية ضاربين بعرض الحائط كل القوانين والأعراف الدولية.

وخلال تصريح خاص لوكالتنا ، قال نائب قائد مجلس الباب العسكري يوسف عريمة تعليقًا على القصف "القصف يكون عشوائيًّا لا يميز بين الحجر والبشر".

وعن القرى التي يتم استهدافها دائمًا، أشار يوسف إلى أن القرى الأكثر تضررًا والتي تتعرض لقصف مستمر هي(قرط ويران، العريمة، كاوكلي، جب الحمرا، الحوتة) وذلك من القواعد التركية المتمركزة في المناطق المحتلة من سوريا، كقاعدة شيخ ناصر وتلة الهوى، وهي قريبة، حيث لا تبعد 1 كم عن نقاط تمركز قوات مجلس الباب العسكري.

ونوّه القيادي إلى أن الاحتلال التركي يستخدم في قصفه للمنطقة الأسلحة الثقيلة من قذائف هاون ومدفعية ثقيلة، بالإضافة إلى استخدام الأسلحة المتوسطة.

وعن تضرر ممتلكات المدنيين قال يوسف عريمة إن "القصف يطال المدنيين دون رحمة أو هوادة حيث يتم استهداف القرى في ساعات الليل المتأخرة وفي ساعات الصباح الباكر، بهدف نشر الخوف والرعب وحصد أرواح المدنيين".

وأوضح أن المدنيين تركوا أراضيهم التي تقع في المناطق التي تحتلها تركيا ومرتزقته، ولا يستطيعون الذهاب إليها وجني محاصيلهم، إلى جانب حرق المحاصيل عمدًا من قبل المرتزقة، حيث احترقت مساحات كبيرة من الأراضي المزروعة بأشجار الزيتون والفستق الحلبي.

ولفت إلى أن "الأهالي بدورهم يستنجدون بقوات مجلس الباب العسكري لحمايتهم من المرتزقة والاحتلال".

وتابع "صامدون في بيوتهم وأرضهم لا يتركونها، ونحن بدورنا في القوات العسكرية نحميهم من أي تصعيد أو عدوان يستهدفهم".

وأنهى نائب قائد مجلس الباب العسكري، يوسف عريمة، حديثه بالقول "نوجّه رسالة إلى الأهالي بأننا قوات عسكرية نسير على خطا الشهداء، ونأخذ على عاتقنا حماية أهلنا والمدينة من الاحتلال التركي ومرتزقته".

هذا وتستمر انتهاكات وقصف الاحتلال التركي على المنطقة، حيث أصيب ليلة الـ 28-29 من آب أغسطس، طفل يبلغ من العمر (10أعوام) بجروح بليغة، إثر القصف المدفعي والصاروخي للاحتلال التركي ومرتزقته الذي طال قرية عرب حسن في ريف منبج الشمالي الغربي.

(ج)

ANHA