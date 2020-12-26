نائب قائد فيلق القدس يتوعّد: صفعتان أخريان ستتلقّاها واشنطن

وتواصل إيران إطلاق التّهديدات الكلامية ضدّ أميركا، والتوعّد بالانتقام للجنرال في الحرس الثوري قاسم سليماني، (الذي قُتل في غارة قبل عام في العراق)، حيث شدّد محمد حجازي في تصريحات له أمس الجمعة، إنّ الانتقام الشّديد سيظلّ قائماً.

وأضاف: "المرشد الإيراني علي خامنئي، إنّ مراسم تشيّيع سليماني، بالإضافة إلى الضّربة الصّاروخية الإيرانية للقوات الأمريكية في قاعدة "عين الأسد" العراقية، كانتا صفعتين لأمريكا".

وتابع حجازي: "هناك صفعتان أخريان، أولهما هزيمة البرمجية الأميركية في المنطقة، وهو ما يحدث الآن، فدول المنطقة لا تتحرّك في اتّجاه الإرادة الأمريكية، ممّا يعني هزيمة البرمجية الأمريكية وهزيمة فرض الإرادة التي يقومون بها دون دفع أيّ ثمن".

وأضاف: "الصفعة الأخيرة ستكون طرد الأميركان من المنطقة، وهو ما سيحدث، بالطّبع هذه مجرّد صفعات، وسيبقى الانتقام الشّديد قائماً، أي أنّ الانتقام يجب أن يُؤخذ من أولئك الذين أمروا ونفّذوا، لكن الزّمان وطريقة الانتقام يعتمدان على الظّروف".

(ي م)