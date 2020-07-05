نائب ليبي: تركيا تضع الدعائم الأولى لاحتلال ليبيا

وأكد علي التكبالي أن "خطاب الوزير المعادي والمتجاوز لكل الخطوط الحمراء، يدل على أن تركيا وضعت الدعائم الأولى لاحتلال ليبيا، وهي تتسلط يومًا بعد يوم على حقوق السيادة الوطنية، لأنها وجدت أمامها حكومة منبطحة مستعدة للتسليم في كل شيء مقابل حمايتها"، وذلك بحسب شبكة العربية.

وتابع التكبالي أن ما يظهر الآن هو إشارات لتفوق العرق التركي وخطوات مدروسة لتعويد الشعب الليبي على الوجود التركي في بلادهم وعلى ضرورة التعامل معه.

وكان وزير الدفاع التركي، اجتمع ضمن زيارته إلى ليبيا، بضباط وجنود أتراك في غرفة العمليات المشتركة في طرابلس، وأعلن عن "تشكيل فرق عسكرية مشتركة" بين قوات حكومة الوفاق الليبية والقوات التركية"، موضحًا أن هذه القوات ستكون "برية وبحرية وجوية".

(ش ع)