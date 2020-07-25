نائب ليبي: حكومة الوفاق تم فرضها وهي غير دستورية

وقال عضو مجلس النواب الليبي إدريس المغربي خلال حديث لوكالة أنباء هاوار إن حكومة الوفاق غير شرعية ولم تنال ثقة مجلس النواب الليبي، وفق الإعلان الدستوري الليبي، مشيرًا إلى أن ليبيا لديها دستور مؤقت تعمل به جميع المؤسسات الموجودة.

وأوضح المغربي "أن الحكومة تم فرضها بقوة المجتمع الدولي في ما يسمى بمؤتمر الصخيرات ولكنها لم تنال ثقة مجلس النواب الليبي حتى هذه اللحظة، وبالتالي فإن هذه الحكومة غير دستورية ولا قانونية".

وتابع عضو مجلس النواب الليبي: "من يأتي به المجتمع الدولي ويفرضه على الشعب الليبي يعتبر عميل لدينا، وهم يحاولون نزع ثروات وخيرات ليبيا بالكامل في سبيل البقاء في مناصبهم"، مؤكدًا أن هؤلاء لا تهمهم مصلحة ليبيا ولا مصلحة الشعب الليبي.

وأكد عضو مجلس النواب الليبي، أن حكومة الوفاق فاقدة لشرعيتها منذ بدايتها، مشيرًا إلى أنه لم يتم المصادقة عليها دستوريًّا، كما أنها لا تملك من مساحة ليبيا جغرافيا ما يتعدى 30% من المساحة، وموارد البترول وجميع مصادر التموين في ليبيا وتموين وإيرادات الشعب الليبي ليست تحت سيطرة هذه الحكومة.

(ي ح)