نائب كردي في برلمان أرمينيا يدعو الكرد إلى التضامن مع الشعب الأرمني

دعا النائب الكردي من كتلة "خطواتي" في البرلمان الأرمني كنياز حسنوف، بحسب وكالة أرمن بريس، الكرد في تركيا وسوريا والعراق إلى التعبير عن دعمهم للشعب الأرمني لمنع الأهداف بعيدة المدى للسلطات التركية- الأذربيجانية.

وقال كنياز حسنوف "منذ اليوم الأول أصدرت الحكومة التركية بيانًا بأنها تدعم أذربيجان وستقف إلى جانبها دائمًا وكل يوم تعلن السلطات التركية صراحة وعلى الدوام وجوب إبادة جميع الأحزاب الكردية والشعب الكردي".

وأضاف: "ندين تصرفات السلطات التركية والأذربيجانية وفي الوقت نفسه نعرب عن دعمنا ومساعدتنا للشعب الأرمني وسنقف إلى جانبهم دائمًا، مع الأخذ في الاعتبار حقيقة أن السلطات التركية ترتكب علانية إبادة جماعية ضد الشعب الكردي كما فعلت قبل 100 عام حين ارتكبت الإبادة الجماعية نفسها ضد الشعب الأرمني".

وكما دعا حسنوف المواطنين الكرد في تركيا وسوريا والعراق إلى دعم الشعب الأرمني والوقوف في وجه اهداف التركية والأذربيجانية.

(م ش)