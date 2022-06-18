نائب في مجلس النواب العراقي يرسل برقية لـPYD بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع

أرسل النائب في مجلس النواب العراقي آسو فريدون علي أمين برقية تهنئة لحزب الاتحاد الديمقراطي بمناسبة انعقاد مؤتمر التاسع، وخلالها تمنى نجاح المؤتمر والخروج بتوصيات تكرس الديمقراطية في الإدارة الذاتية وعموم سوريا.
خبر 2022-06-18T21:23:00 مركز الأخبار

بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD  والذي ينعقد في مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا، أرسل النائب في مجلس النواب العراقي آسو فريدون علي أمين برقية للحزب.

وجاء في البرقية التي وصلت نسخة منها لوكالتنا والصادرة من مكتب النائب "الأخوة والأخوات الأعزاء في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بمناسبة انعقاد مؤتمركم التاسع نهديكم أطيب التمنيات بنجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج وتوصيات مفرحة لجماهيركم المناضلة في (روج آفا)، وتكريساً للديمقراطية في الإدارة الذاتية وعموم سوريا ومن الله التوفيق".

(سـ)

ANHA


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