نائب في مجلس النواب العراقي يرسل برقية لـPYD بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع

بمناسبة انعقاد المؤتمر التاسع لحزب الاتحاد الديمقراطي PYD والذي ينعقد في مدينة الحسكة بشمال وشرق سوريا، أرسل النائب في مجلس النواب العراقي آسو فريدون علي أمين برقية للحزب.

وجاء في البرقية التي وصلت نسخة منها لوكالتنا والصادرة من مكتب النائب "الأخوة والأخوات الأعزاء في حزب الاتحاد الديمقراطي PYD، بمناسبة انعقاد مؤتمركم التاسع نهديكم أطيب التمنيات بنجاح هذا المؤتمر والخروج بنتائج وتوصيات مفرحة لجماهيركم المناضلة في (روج آفا)، وتكريساً للديمقراطية في الإدارة الذاتية وعموم سوريا ومن الله التوفيق".

(سـ)

ANHA