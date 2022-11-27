نائب في برلمان حكومة دمشق: أردوغان يختلق الذرائع لإكمال مشروعه الاستعماري

أشار البرلماني في حكومة دمشق، محمد فواز، أن رئيس دولة الاحتلال التركي، يختلق الذرائع ليكمل مشروعه الاستعماري الذي لا يحيد عنه بإقامة مستعمرته العثمانية.

وقال فواز في حديث لوكالة المعلومة العراقية، إنه "من غير المستغرب تنصل أردوغان عن عهوده ولم يلتزم سابقاً بالمعاهدات واتفاقيات حسن الجوار مع سوريا التي فتحت له الحدود واتخذته صديقاً ولا زالت الألغام عربون محبة وصداقة".

وأضاف إن "الحادثة الإرهابية في شارع تقسيم تفوح منها رائحة الافتعال والمخابرات التركية ليست بعيدة عنها لاتخاذها ذريعة لمعاودة شن هجماتها على الشمال السوري بحجة مكافحة الإرهاب متناسية بأنها هي من دعمت ورعت وسلحت الإرهاب في سوريا".

وأشار فواز إلى أنه "لم يعد لدينا أي ثقة بوعود أردوغان وكذلك الأصدقاء فقدوا ثقتهم بهذا العثماني المتهور"، مبيناً أن "تصريحات أردوغان بشأن التقارب السياسي بين سوريا وتركيا بالإعلامية".

(م ش)