نائب في البرلمان الأوروبي: على أوروبا اتخاذ إجراءات ضد حكومة أردوغان

أوضح نيكولاي فيلومسن أن تركيا تمر في مرحلة مظلمة جداً، وأشار إلى أن أردوغان يتعاون مع الإسلاميين المتطرفين ضد ثورة الديمقراطية في شمال وشرق سوريا وهذا سيعود بالضرر على الجميع.

تحدث نائب رئيس الحزب اليساري في البرلمان الأوروبي (PA)، نيكولاي فيلومسن إلى وكالتنا، عن السياسات التركية عقب الانتخابات والمرحلة التي أعقبتها.

وعلّق البرلماني الدانماركي، نيكولاي فيلومسن على الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أُجريت في تركيا وباكور كردستان (شمال كردستان) قائلاً: "لم يكن هناك مجال عادل لإجراء انتخابات ديمقراطية".

وأوضح فيلومسن أن هذه النتائج قد فاجأته، على الرغم من الضغوط الكبيرة التي سبقت الانتخابات وقال: "قامت الحكومة قبل الانتخابات باعتقال النواب المعارضين البارزين، وأغلقت الوسائل الإعلامية المعارِضة وقيّد حرية التعبير. وعلى الرغم من كل هذه الضغوط وهذا القمع، كانت النتائج مفاجئة، وهذا يشير إلى شجاعة الشعوب في تركيا، وكان الدعم الكبير في المناطق الكردية، لمرشح المعارضة إلى رئاسة الجمهورية وحزب الخضر اليساري، هو الأهم".

"تشكل حكومة أردوغان خطراً على الجميع"

وأشار فيلومسن إلى أن إعادة انتخاب أردوغان يشكل خطراً كبيراً على جميع الشعوب في تركيا وقال: "هذا يعني استمرار قمع النقابيين والنسويات والأقليات. ومن الواضح أن هدف أردوغان الوحيد هو زيادة ثرائه وثراء المقربين منه من خلال البقاء في السلطة. وسيتخذ إجراءات صارمة لتحقيق ذلك، وهذا سيعود بالضرر على كل من الكرد وتركيا".

"مخططات الهجوم الجديدة ستفيد عملية إعادة إحياء داعش"

وأوضح نيكولاي فيلومسن أن المخططات الاحتلالية الجديدة لأردوغان ضد شمال وشرق سوريا ستشكل خطراً على الجميع وتابع حديثه قائلاً: "انتهكت تركيا باحتلالها لعددٍ من المناطق السورية القانون الدولي بكل وضوح، إننا نرى أن أردوغان يتعاون مع الإسلاميين المتطرفين لمحاربة الثورة المؤيدة للديمقراطية في شمال وشرق سوريا. وهذا هو خطر عودة داعش الذي لن يضر شعب المنطقة فقط، بل سيضرنا جميعاً".

ولفت فيلومسن إلى أنه يجب على الاتحاد الأوروبي التوقف عن دعم حكومة أردوغان وقال: "لا يمكن لأحدٍ أن يزعم أنه لا يعرف الوجه الحقيقي لأردوغان، فهو يضطهد شعبه وينتهك القوانين الدولية ويخترق العقوبات الدولية المفروضة على بوتين، ويجب أن تكون لهذا عواقب واضحة. يجب أن تتخذ أوروبا الإجراءات اللازمة وتتوقف عن دعم أردوغان".

"تركيا بحاجة إلى الدعم لمجابهة الظلام"

أشار نيكولاي فيلومسن إلى أن تركيا تمر بمرحلة مظلمة جداً، وتابع حديثه قائلاً: "ستمر المعارضة الديمقراطية الشجاعة بأوقات عصيبة خلال السنوات المقبلة، وهي بحاجة إلى وحدة متينة وتضامن في نضالها في سبيل العدالة والديمقراطية والسلام".

(ر)

ANHA