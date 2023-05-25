نائب بالبرلمان الليبي يتهم تركيا بقصف غرب طرابلس بطيران مسير

وتعرّضت بعضُ المواقع في منطقة السيدة زينب في مدينة الزاوية وميناء الماية للقصف بطيرانٍ مُسيّر، فيما تتواصل الاجتماعات الأمنية في العاصمة طرابلس.

وتُعتبر منطقة أبوصرة بالزاوية وميناء الماية من المناطق المُعارِضة لحكومة عبد الحميد الدبيبة منتهية الولاية، وترفض استمراره في منصب رئاسة الوزراء، وتعتبره مدعوماً من تركيا.

ويأتي هذا القصف خلالَ اجتماعاتٍ لـ”مجموعة العمل الأمنية من أجل ليبيا” التي تهدف للتوصل إلى اتفاقٍ لتوحيد المؤسسات العسكرية والمساعدة في وضع آليةٍ توفّر مناخاً مؤاتياً لإجراء انتخاباتٍ عامةٍ في البلاد.