نائب عراقي: جميع القوات الأجنبية الموجودة في العراق هي قوات محتلة ولن نسمح ببقائها

وقال البنداوي في حوار متلفز نقلته عنه وكالة ROJ NEWS إن “جميع القوات الأجنبية الموجودة في العراق هي قوات محتلة ولن نسمح ببقائها"، لافتاً إلى أن “وجود القوات الأجنبية في العراق يعد مصدر قلق للشعب ".

وأشار إلى أن "وجود قوات قتالية أجنبية ومعسكراتها وأسلحتها الثقيلة في العراق أمر مرفوض"، مبيناً أن "العراق يرفض استخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار".

وأضاف عضو لجنة الأمن والدفاع، أن "الولايات المتحدة معروفة بتأثيرها على القرار السياسي في العراق"، وتابع "أي تدخل أميركي بالشأن الداخلي العراقي يلاقي رفضاً سياسياً وشعبياً كبيراً خلال المرحلة المقبلة".

(سـ)