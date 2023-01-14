نائب عراقي يكشف وثائق تتعلق باستخدام تركيا للأسلحة الكيماوية في جنوب كردستان

وكشف النائب العراقي، سوران عمر، عددا من الوثائق حول استخدام أسلحة كيماوية من قبل الدولة التركية المحتلة في جنوب كردستان.

ويشير سوران عمر في الوثائق التي نشرها، إلى زيارة خبيرين في الأسلحة الكيماوية إقليم كردستان، وأكد إن خبيرين في الأسلحة الكيماوية زارا إقليم كردستان للتحقيق حول استخدام الأسلحة الكيماوية، لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يسمح لهما بإجراء التحقيق.

وأشار النائب سوران عمر إلى استخدام الأسلحة الكيماوية ضد الكريلا في الوثائق ويقول إنه طلب قبل شهرين من رئيس الوزراء العراقي في رسالة رسمية تشكيل لجنة تحقيق.

كما أفاد سوران عمر أنه بعد تقديم تقرير الخبيرين الألماني والسويسري بشأن استخدام الأسلحة الكيماوية، طلب رئيس وزراء العراق من وزارة الخارجية بدء التحقيق في الأمر.