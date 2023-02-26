نائب عراقي يدعو لإقامة دعوى ضد تركيا أمام مجلس الأمن

دعا النائب عن كتلة الصادقون وعضو لجنة الزراعة والمياه والأهوار النيابية، رفيق الصالحي، اليوم الأحد، لإقامة دعوى ضد دولة الاحتلال التركي أمام مجلس الأمن؛ بسبب قطعها المياه عن العراق، وتلاعبها بحصته المائية المقررة، وفق القانون الدولي.

وقال الصالحي في حديث صحفي، نقلته وكالة روج نيوز، إنه "يجب على الحكومة إقامة دعوى ضد تركيا لدى مجلس الأمن، بما يخص ملف الماء".

وأضاف إن: "تدني مناسيب المياه الواردة إلى العراق من تركيا يتسبب في التلوث البيئي، وتدمير للأمن الغذائي وتهجير سكان الأهوار، والقضاء على الثروة الحيوانية".

وأشار إلى أن "تركيا تمارس الحرب ضد العراق مائياً وعسكرياً، وتقطع الماء وتعطش الشعب العراقي؛ ما يعني أنه سيسبب كارثة للعراق ويعرضه للجفاف".

(د ع)