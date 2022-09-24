نائب عراقي يدعو حكومة الكاظمي للضغط على تركيا لإجبارها على إطلاق كميات أكبر من المياه

اعتبر النائب عن محافظة النجف جواد الغزالي، السبت، بحسب وكالة المعلومة العراقية، أن ورقة الضغط الاقتصادية هي أقوى ورقة من الممكن أن تتخذها حكومة الكاظمي للضغط على تركيا بهدف إطلاق كميات أكبر من المياه للعراق، وكشف عن تراجع المساحات الزراعية بشكل أثر سلباً على إنتاج المحافظة.

وقال النائب عن محافظة النجف إن "العديد من الفلاحين في النجف الأشرف ناشدوا الحكومة خلال الأيام الماضية لمساعدتهم في إطلاق المياه لزراعة أراضيهم وذلك بعد جفاف العديد من الأنهر".

وأضاف أن "الحكومة لم تعالج ملف المياه ما أدى إلى تعرض الزراعة في المحافظة للخطر، ولفت إلى أن حكومة الكاظمي لم تؤدي واجبها تجاه شعبها بالشكل الصحيح".

وأشار إلى أن "مقومات الزراعة باتت معدومة بشكل نهائي وخاصة المزروعات الشتوية التي تحتاج إلى مياه بشكل دوري خلال الشهرين المقبلين".

ومن جهته أكد رئيس لجنة الزراعة والمياه ثائر مخيف "أن هناك صمت من الحكومة الحالية إزاء قطع المياه على العراق من تركيا".

(م ش)