ودعا العضو في الكونغرس الأمريكي براد شيرمان وزارة الخارجية الأمريكية إلى الرد على نشر تركيا "للجهاديين" في منطقة الصراع في قره باغ، حيث تستخدم القوات الأذربيجانية هؤلاء المسلحين الأجانب كمرتزقة ضد آرتساخ، بحسب ما أوردته وكالة أرمن بريس.

وأضاف شيرمان: "اليوم، تحدثت إلى نائب مساعد وزير الخارجية جورج كينت، والرئيس المشارك لمجموعة مينسك في الولايات المتحدة أندرو شوفر حول التقارير التي تفيد بأن تركيا تقوم بتجنيد ونشر مقاتلين من الجماعات الجهادية في سوريا على حدود آرتساخ-أذربيجان".

وأوضح شيرمان "لقد حثثت وزارة الخارجية على الاستمرار في الضغط على تركيا بأن نشر المقاتلين الأجانب في المنطقة أمر غير مقبول ويجب أن يتم الرد عليه".

وأكدت العديد من البيانات الصادرة من دول المنطقة وقاداتها، أن القوات الأذربيجانية تستخدم المجموعات المرتزقة السورية التابعة لتركيا في الهجمات على آرتساخ.

(م ش)