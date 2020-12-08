نائب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين: هدف الحصار النيل من إرادة الشعب واستسلامه

تستمر حكومة دمشق في فرض حصارها على مناطق الشهباء، التي يقطنها بالإضافة إلى أهالي المنطقة، عشرات الآلاف من مُهجّري عفرين.

هذا الحصار الذي تفرضه الحكومة يشكل أزمة في المنطقة، وخاصة أن الحصار مفروض حتى على المواد الأساسية كالمواد الغذائية، والأدوية، وحليب الأطفال، والمحروقات أيضًا.

أهالي المنطقة خرجوا في تظاهرات أمام حواجز حكومة دمشق، احتجاجًا على السياسات التي تمارسها الحكومة ضد الشعب، بعد أن بات الوضع لا يطاق، بسبب عدم توفر المحروقات والأدوية في الصيدليات، وكذلك فقدان المواد الأساسية من الأسواق.

وفي موقف يدل على إصرار حكومة دمشق على المضي في سياساتها التعسفية، وضع جيش الحكومة الأسلحة الثقيلة على الحواجز، ومنع الأهالي من الاقتراب، في خطوة لترهيبهم، إلا أن الشعب لم يأبه لهذه الممارسات، وردّت القوات الحكومية بأنها ستدرس الأمر.

′هدف الحصار النيل من إرادة الشعب واستسلامه′

وعن هذه السياسات، أشار نائب الرئيس المشترك لمجلس مقاطعة عفرين، محمد عبدو، لوكالتنا إلى أن هذه السياسات ممنهجة، وتابع بالقول: "ما تمارسه القوات الحكومية بحق مُهجّري عفرين القاطنين في مقاطعة الشهباء، منذ ثلاثة سنوات يهدف إلى النيل من إرادتهم واستسلامهم".

وعن احتجاجات الشعب ومواقفه حيال سياسات حكومة دمشق قال محمد عبدو: "الشعب لم يعد يحتمل سياسات التجويع التي تتّبع ضده، ولهذا انتفض، وعلى الرغم من أن عناصر حكومة دمشق وعدت بتسهيل حركة مرور المواد الأساسية والمحروقات، إلا أن الشعب مصرّ على الاستمرار في الفعاليات والتظاهر ضد الحكومة، حتى تتحقق مطالبه".

محمد عبدو أوضح أن المنظمات الدولية، صامتة حيال ممارسات الحكومة ضد الشعب، بالرغم من تفشي فيروس كورونا، والحاجة إلى الأدوية، ووسائل التدفئة، وتابع بالقول: "لا أحد يعلم لما هذا الصمت، ولكن رغم ذلك فالشعب مصرّ على الاستمرار في مقاومته مهما كانت الظروف".

وناشد عبدو المنظمات الدولية والأممية المعنية بالتدخل الفوري لوضع حد لممارسات حكومة دمشق تجاه المُهجّرين وأهالي المنطقة.

(ف إ)

ANHA