نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج يربط الحل في سوريا بالاعتراف بالإدارة الذاتية

تعالت في مناطق شمال وشرق سوريا الأصوات المطالبة بالاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية التي تدير ربع الأراضي السورية.

ونجحت الإدارة الذاتية في إدارة المناطق واحتوائها كل المكونات والأديان والمذاهب، إضافة إلى تمكينه المرأة والشبيبة، ما يجعله مشروعا فريداً من نوعه، يطالب الكثيرون باتخاذه كنموذج لحل الأزمة السورية.

وعن هذا الموضوع، قال نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج جمعة حيدر بأن "هناك مجموعات منذ بداية الثورة في سوريا بدأت بالاعتماد على الأطراف الخارجية التي كانت تسعى لتنفيذ مآربها في المنطقة، من هنا نجد أن تأسيس الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا كانت هي الملجأ الوحيد للتخلص من ذلك".

وأكد جمعة حيدر بأن "الفصائل والمجموعات التي ظهرت في بداية الثورة في سوريا قامت بهدم البنية التحتية للبلاد وتخريب ونهب وسرقة ممتلكات الشعب".

وتابع حيدر حديثه قائلاً "أما الإدارة الذاتية فتسعى جاهدةً لإعادة إعمار البنية التحتية الموجودة في هذه المنطقة وتسعى إلى تطوير هذا المشروع بحيث يشمل سوريا بشكل كامل وتحقيق انجازات أكثر من حيث تحقيق الأمن والأمان والاستقرار رغم التهديدات التركية على المنطقة".

وأوضح بالقول أنه "ليكون هناك ضمان لدوام الاستقرار المنطقة والوصول إلى الأهداف التي قامت الثورة من أجلها، نحن اليوم نؤمن بأن نظام الإدارة الذاتية مبني على القاعدة الجماهيرية ويبدأ منها وبالتسلسل من الكومينات حتى إدارة الخطوط والمجلس التشريعي والتنفيذي".

وأكمل "الإدارة الذاتية تعتمد على القاعدة الجماهيرية لأنها تعتبر الجماهير الموجودة هي صاحبة القرار".

وأنهى نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في منبج وريفها جمعة حيدر حديثه بالقول: "نحن في الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا نؤمن بوحدة سوريا أرضاً وشعباً مع الحفاظ على النسيج الاجتماعي السائد فيها، فالاعتراف بالإدارة الذاتية واجب ومطلب شعبي محق لأنها هي المخرج الوحيد لنا من هذه الأزمة وهي من يضمن لنا الاستقرار والأمان والتقدم والحياة الكريمة والتي تضمن لنا العدل والمساواة".

يشار إلى أن حملة هاشتاغ اجتاحت مواقع التواصل الافتراضي مساء الأحد 18 تموز/يوليو الجاري حظيت بمشاركة عشرات الآلاف من النشطاء دعت للاعتراف الدولي بالإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، وجاءت الحملة تزامنا مع الذكرى السنوية التاسعة لانطلاق ثورة الـ19 من تموز.

(ج)

ANHA