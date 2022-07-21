نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين: لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة تركيا

صعّد جيش الاحتلال التركي ومرتزقته من وتيرة قصفهم على قرى مقاطعة الشهباء، وقرى ناحيتي شرا وشيراوا جنوب مقاطعة عفرين المحتلة.

يتركز قصف الاحتلال التركي على قرى (سموقة ـ سد الشهباء ـ تل مضيق ـ أم القرى ـ أم الحوش ـ حربل ـ أحرص ـ تل قراح ـ تل شعير ـ مزارع حليصة ـ تل عنب ـ حاسين ـ وحشية ـ غرناطة ـ حساجك)، في مقاطعة الشهباء.

في ناحية شيراوا، يستهدف الاحتلال التركي قرى (برج القاص ـ مياسة ـ زرنعيتة ـ بينة ـ محيط قريتي آقيبة وصوغانكة)، أما في ناحية شرا فيستهدف الاحتلال قرى (شوارغة ـ قلعة شوارغة ـ علقمية ـ مرعناز ـ تات مراش).

ولم يقـتصر قصف الاحتلال التركي للقرى الواقعة على خطوط التماس في مقاطعة الشهباء، بل يستهدف قرية تل شعير المتاخمة لمنطقة الشيخ نجار (المنطقة الصناعية)، وهذا ما يجعل مدينة حلب أكبر المدن الصناعية في المنطقة أمام خطر محدق.

منذ نحو شهر يستهدف الاحتلال التركي كل صباح من قواعده في مدينتي إعزاز ومارع، وقرية تل مالد، محيط أكبر قاعدة للقوات الروسية في قرية الوحشية بمقاطعة الشهباء بقذائف مدفعية.

وبهذا الصدد تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي في إقليم عفرين، إسرافيل مصطفى، عن تهديدات دولة الاحتلال التركي وقصفها المستمر على المنطقة، وأشار إلى أن "دولة الاحتلال التركي بعد أن كانت تستخدم التيارات الإسلامية المتطرفة مثل "داعش" و"جبهة النصرة" في تهديد شعوب المنطقة، تدخلت وبشكل سافر ومخالف للقوانين والعهود الدولية في الشأن السوري وعمّقت أزمتها وكانت سبباً في تشريد الآلاف من أبناء الشعب السوري وقتلهم، تمهيداً لتنفيذ مخططاتها الاستعمارية ومشروع "الميثاق الملي"".

وأضاف "دولة الاحتلال التركي من خلال ممارساتها، أصبحت مارقة على القانون الدولي، وخاصة القرار 2254 لعام 2015، الذي ينص على وقف إطلاق النار والبدء بالحوار السوري ـ السوري، وحل أزمة البلاد سياسياً، إلا أن تركيا احتلت عفرين وسري كانيه وكري سبي/ تل أبيض".

كما شدّد إسرافيل مصطفى على أن "دولة الاحتلال التركي تعمل على تجنيد مرتزقة داعش وإخراجهم بصورٍ أخرى، وما قامت به في الفترة الأخيرة من استجرار مرتزقة "تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً) إلى تخوم مناطق عفرين المحتلة، دليل واضح على ذلك، كما تهدف من خلاله إلى احتلال المزيد من الأراضي السورية".

ونوه مصطفى إلى أن "تهديدات دولة الاحتلال التركي مستمرة على شمال وشرق سوريا منذ أعوام، بالإضافة إلى قصفها المستمر وشبه اليومي على المنطقة، والذي يعرّض حياة آلاف المواطنين للخطر، ويرى مصطفى أن "أطماع الاحتلال هي إحياء "الميثاق الملي" لكن بأساليب ملتوية ودبلوماسية".

أكد إسرافيل مصطفى أن استهداف مدينة تل رفعت هو استهداف لمحافظة حلب أكبر المدن الصناعية في سوريا، وبقائها أمام خطر محدق، لأن احتلالها سيكون سبباً في تهجير وقتل مئات الآلاف، لذا على الشعب السوري في هذه المرحلة الوقوف في وجه الأطماع التركية والحفاظ على السيادة السورية المنتهكة".

واختتم نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي لإقليم عفرين إسرافيل مصطفى حديثه بالقول: "لا نحبّذ الحرب لكن الدفاع عن النفس شيء فطري وواجب إنساني من طبيعة الإنسان إن وقعت فلن نقف مكتوفي الأيدي".

(ف)

ANHA