نائب المبعوث الأميركي الجديد إلى سوريا يزور ممثلية مســد في واشنطن

وكانت في استقبالهما ممثلة مجلس سوريا الديمقراطية في واشنطن، سينم محمد, وعضو المجلس الرئاسي لمجلس سوريا الديمقراطية (مســد) في أميركا، بسام إسحاق، بحسب الموقع الرسمي للمجلس.

وبحث نائب المبعوث الأميركي الجديد مع مســد؛ تطورات الملف السوري وقضايا مكافحة الإرهاب وتثبيت الاستقرار في شمال وشرق سوريا.

إلى جانب ذلك، تحدثت ممثلة مســد، سينم محمد، عن "التهديدات التركية وعرقلتها لجهود حل الأزمة السورية، عبر استمرار احتلالها لأجزاء واسعة من الشمال السوري ودعمها للمجاميع راديكالية متطرفة".

وتناول اللقاء مناقشة الوضع الاقتصادي في المنطقة وجهود واشنطن لتحقيق تنمية واستقرار اقتصادي في المناطق التي حررتها قوات سوريا الديمقراطية والتحالف الدولي ضد داعش.

وهذه الزيارة هي الأولى لنائب المبعوث الأميركي الجديد، ماتيو بيرل، في مستهل عمله ضمن فريق الخارجية الأميركية الخاص بالملف السوري، خلفاً لديفيد برونشتاين الذي كان قد استلم مهامه في تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2020.

(ف)