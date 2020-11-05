نادين مايينزا: هدفنا نقل الواقع المعاش للحكومة الأمريكية لإيقاف الهجمات التركية

بهدف الاطلاع على أوضاع المُهجّرين قسراً بعد هجمات الاحتلال التركي ومرتزقة ما يسمون بـ" الجيش الوطني السوري" والتي لا تزال مستمرة على مناطق شمال وشرق سوريا, زار وفد المفوضية الأمريكية للحريات الدينية مخيم واشوكاني 12 كم غرب مركز مدينة الحسكة.

وكان الوفد قد زار ناحية تل تمر قبل زيارة مخيم واشوكاني، والتقى مع المجلس العسكري السرياني، كما فحص الوفد عدداً من الكنائس التي دمّرها مرتزقة داعش أُثناء هجومهم على الناحية وريفها.

وضم الوفد الذي زار مخيم واشوكاني نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين مايينزا, وعقد الوفد اجتماعاً مع إدارة المخيم, واستفسر عن الأوضاع المعيشية للمُهجّرين وعن دور المنظمات الموجودة, بالإضافة إلى تدريس الأطفال وتعليمهم.

الرئاسة المشتركة للمخيم، ستيرا رشك، أوضحت للوفد أن أوضاع المُهجّرين صعبة بسبب بعدهم عن منازلهم وأراضيهم, مشيرة إلى أن المنظمات لا تقوم بما يقع على عاتقها بالشكل المطلوب، وأن التدريس في مدرسة المخيم يعطى باللغتين الكردية والعربية".

وبيّنت ستيرا رشك للوفد، أن مطلب المُهجّرين الذين يقطنون المخيم ويبلغ تعدادهم 12 ألفاً هو العودة إلى منازلهم بعد إخراج الاحتلال التركي ومرتزقته.

وتجولت بعدها نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين مايينزا، داخل المخيم والتقت بالعديد من النساء واستمعت إلى مطالبهن, كما زارت مدرسة المخيم والتقت مع إدارة المدرسة وسألت عن نواقص المدرسة والطلبة.

وعلى هامش الزيارة التقت وكالة أنباء هاوار ANHA مع نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية، وقالت في مستهل حديثها "نحن كمنظمة حريات دينية هذه الزيارة الثانية التي نقوم بها لسوريا, أول زيارة كانت عند الهجوم التركي على المنطقة في العام الماضي, وقمنا بزيارة مشفى تل تمر في ذلك الوقت ورأينا الانتهاكات بأعيننا".

وأضافت نادين مايينزا "زيارتنا أتت كمتابعة للزيارة الأولى من أجل جمع المعلومات عن الواقع المعاش، ونقلها للجهات الرسمية والحكومية في الولايات المتحدة الأمريكية لتغيير الرأي العام العالمي, والهدف منها دعم المنطقة وإيقاف الانتهاكات التركية بحق مناطق شمال وشرق سوريا".

ولفتت نادين مايينزا, بأن لديهم كافة المعلومات عن المناطق المتواجدة تحت سيطرة المرتزقة، والانتهاكات التي يقومون بها من خطف, قتل، اغتصاب وغيرها الكثير.

وتابعت نادين مايينزا حديثها قائلة "في العام الماضي تم نقل الواقع المعاش للكونغرس الأمريكي والمسؤولين, ولكن الحكومة الأمريكية لم تكن لديها المعلومات الكافية عن أوضاع المنطقة وسوء أوضاع الأهالي بالشكل المطلوب, والهدف الأساسي لزيارتنا اليوم هو نقل الصور الواقعية للمنطقة للحكومة الأمريكية".

وقالت نائبة رئيس المفوضية الأمريكية للحريات الدينية الدولية نادين مايينزا في نهاية حديثها "نرى الجانب الإيجابي الذي تقوم به الإدارة الذاتية وقوات سوريا الديمقراطية في مناطق شمال وشرق سوريا".

(هـ ن)

ANHA