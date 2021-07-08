مظلوم عمر: إغلاق معبر تل كوجر يخدم أجندات خارجية

تتزايد الضغوط على مناطق شمال وشرق سوريا يوماً بعد يوم بهدف محاربة الإدارة الذاتية، وتضييق الخناق والحصار عليها مع استمرار تطبيق سياسة إغلاق المعابر والمنافذ الحدودية. والمراد من هذه السياسات زيادة الوضع الاقتصادي والصحي سوءاً بعد قطع منافذ الإمداد عن مناطق الإدارة الذاتية، ما انعكس سلباً على شعوب مناطق شمال وشرق سويا وهي التي دافعت عن أرضها ضد مرتزقة داعش الذين استطاعوا تهديد الأمن العالمي.

ويعتبر قرار مجلس الأمن الدولي بحصر المنافذ الحدودية لإدخال المساعدات الى بمعبر واحد وهو معبر باب الهوى الذي تسيطر عليه مرتزقة تركيا، قراراً سلبياً يؤثر على الوضع الإنساني والصحي لكافة السكان وقاطني المخيمات ضمن مناطق الإدارة الذاتية.

وفي هذا الصدد أكد الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الإدارة المدنية لمنطقة الطبقة مظلوم عمر على ضرورة فتح المعابر "ومن أهم هذه المعابر هو معبر تل كوجر الحدودي مع العراق لإدخال المساعدات الإنسانية"

واعتبر مظلوم عمر " أن إغلاق معبر تل كوجر جاء لتطبيق أجندات خارجية لبعض الدول الإقليمية لإرضائها والسماح لها بتسيير سياسة التجويع التي تمارس ضد شعوب شمال وشرق سوريا"

وأضاف عمر " عندما يقبل المجتمع الدولي بهذه القرارات فهو شريك يحارب شمال وشرق سوريا شعباً وإدارة، بعد أن قدّمت شعوب المنطقة تضحيات عديدة لتحرير أرضه من مرتزقة داعش".

ولفت عمر إلى " ان السياسة التي تتبع ضد شعوب شمال وشرق سوريا وخاصة إغلاق المعابر هي من إحدى أساليب الحروب الممنهجة التي تشارك فيها الدولة التركية بالإضافة لحروبها الخاصة مثل حبس موارد المياه عن مناطق شمال وشرق سوريا التي تعتبر بذات الضرر الذي يشكله إغلاق المعابر على المنطقة"

وناشد عمر في نهاية حديثه " المجتمع الدولي وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول التي تدعي الإنسانية بالضغط على مجلس الأمن لفتح معبر تل كوجر وجميع المعابر كي يعود الوضع الإنساني والاقتصادي لوضعه السليم"

(ع ص/ك)

ANHA