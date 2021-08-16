مظلوم عمر يعتبر افتتاح ممثلية للإدارة الذاتية في جنيف إنجازاً مهماً

وافتتحت الإدارة الذاتية في الـ 9 من هذا الشهر، ممثلية لها في العاصمة السويسرية جنيف، مؤكدةً في بيان لها أن الهدف من الممثلية توطيد العلاقات بين شعوب شمال وشرق سوريا وسويسرا حكومةً وشعباً.

وفي هذا الصدد، تحدث لوكالتنا الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة، مظلوم عمر، واعتبر أن "افتتاح ممثليات للإدارة الذاتية في الدول الأوروبية، ومؤخراً في سويسرا، تعد من أهم الإنجازات التي حققتها الإدارة على الصعيد السياسي الدولي" في الفترة الأخيرة.

وذكر مظلوم عمر أن بداية انطلاق هذه النجاحات كان بدحر مرتزقة داعش على يد قوات سوريا الديمقراطية بدعم من التحالف الدولي، وتشكيل المجالس والإدارات المدنية التي انضوت تحت مشروع الإدارة الذاتية، مبيناً أن هذا المشروع يدير جميع مناطق شمال وشرق سوريا بشكل ديمقراطي وحضاري ومتقدم.

صلة الوصل

وأرجع مظلوم عمر الفضل في هذه "النجاحات السياسية" إلى مجلس سوريا الديمقراطية، وقال إنه "يعمل على كافة الصعد الدولية والإقليمية، ويسعى دائماً إلى أن يثبت للعالم أجمع أن مشروع الإدارة الذاتية هو مشروع ديمقراطي لكل السوريين، وهو من أهم مشاريع حل الأزمة السورية".

وأوضح الرئيس المشترك للمجلس التنفيذي في الطبقة أن "ممثلية الإدارة الذاتية في جنيف السويسرية، سوف تكون صلة وصل بين الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية، بالإضافة إلى العديد من التيارات والأحزاب والحركات الداعمة للفكر الديمقراطي، والتي تسعى إلى إيجاد حلول للخروج من الأزمة في سوريا".

تنسيق وعلاقات دبلوماسية

وأكد مظلوم عمر أن "افتتاح الممثلية في سويسرا تم بشكل شرعي ومتفق عليه، وسيكون هناك تنسيق وعلاقات دبلوماسية مع الحكومة السويسرية ومع الجهات السياسية الموجودة في الاتحاد السويسري".

وبيّن أن "العلاقات السياسية الدولية للإدارة الذاتية لم تقتصر على افتتاح ممثليات لها في الدول الأوروبية، بل تطورت إلى عقد لقاءات رفيعة المستوى، وآخرها كان لقاء وفد من الإدارة الذاتية مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في 19 من تموز الماضي، والذي أكد دعم بلاده للإدارة الذاتية، ومواصلته الضغط على المجتمع الدولي لجعل الإدارة الذاتية جزء أساس في حل الأزمة السورية".

أثبت جدارته

كما جدد عمر حديثه حول فضل مجلس سوريا الديمقراطية بالقول: "تطور العلاقات الدبلوماسية لصالح الإدارة الذاتية مع الدول الكبرى، نجاحات وتطورات سياسية يعود الفضل فيها إلى الجهود المبذولة من قبل أعضاء مجلس سوريا الديمقراطية الذين يسعون جاهدين للاعتراف الدولي بهذا المشروع الديمقراطي الذي أثبت جدارته على أرض الواقع".

ودعا مظلوم عمر في ختام حديثه باقي الدول والحكومات التي تدعم الرأي الحر والتوجه الديمقراطي إلى الاحتذاء بالدول التي افتتحت ممثليات للإدارة الذاتية فيها، كي تكون هناك "صلة ربط بين الإدارة الذاتية وتلك الحكومات، وإشراك مجلس سوريا الديمقراطية في أي مفاوضات وحوارات الهدف منها الخروج من الأزمة السورية".

(ع ص/ س ر)

ANHA