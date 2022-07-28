مظلوم عبدي:  الطائرات المسيرة التركية تستهدف مجتمع شمال وشرق سوريا

ونشر مظلوم عبدي تغريدة على حسابه الرسمي في موقع تويتر على خلفية استهداف مسيرة تركية صباح اليوم، لسيارة تقل أعضاء من قوى الأمن الداخلي في عين عيسى ما أدى إلى استشهاد 4 أعضاء.

وجاء في التغريدة:" استهدفت مسيرة تركية صباح اليوم سيارة تقل قيادات مركز الأمن الداخلي في عين عيسى, أثناء توجههم لمخيم نازحي تل أبيض استشهد على إثره 4 أعضاء.

مؤسسة الأمن الداخلي تعنى بحماية أمن المدن، المؤسسات المدنية، مخيمات اللجوء ومعتقلات داعش واستهدافها يهدد بشكل مباشر أمن المنطقة".

عبدي وفي تغريدته أشار " منذ 20 تموز استهدف الطيران التركي 9 مقاتلين لقسد و 4 أعضاء للأمن الداخلي و13 مدنياً".

وتابع "ازدادت كثافة هجمات الطائرات المسيرة وباتت تستهدف مجتمع شمال شرق سوريا ومؤسساته العاملة على استقرار

المنطقة"

واختتم التغريدة " نتقدم بخالص العزاء والمواساة لعوائل شهدائنا العزاء لن يثنينا شيء عن حماية أرضنا وشعبنا".

(سـ)