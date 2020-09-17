مظلوم عبدي: تقرير لجنة التحقيق جزء صغير من جرائم المجموعات المرتزقة التي ترعاها تركيا

تصريحات القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي جاءت عبر تغريدة نشرت على حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وجاء فيها:

"تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، جزأ صغير من جرائم الحرب التي ترتكبها الفصائل المسلحة بحق شعبنا في عفرين وسري كانيه وتل ابيض بغطاء سياسي من تركيا.

ينبغي على المجتمع الدولي محاسبة الأطراف عن جرائم الحرب والتحرك بجدية لملاحقة ومحاكمة مرتكبي هذه الجرائم. وفي القسم الذي يخص قواتنا: هناك تجاهل غير مبرر لحقيقة أن قضية مخيم الهول معقدة وذات بُعد دولي، أغلب الدول الـ٨٤ ترفض استقبال مواطنيها من سكان المخيم، بينما اختزلت المنظمات الأممية دورها ببعض المساعدات الإنسانية.

نؤكد بأننا بدأنا التحقيق في الحالات الواردة في التقرير التي تتهم قواتنا."

وكانت لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة أصدرت تقريراً حول انتهاكات أطراف الصراع في سوريا، كشفت فيه جملة جرائم حرب ارتكبتها المجموعات المرتزقة التابعة للاحتلال التركي، في مناطق سريه كانيه وكري سبي وعفرين.

(ك)