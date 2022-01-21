مظلوم عبدي: نجحت قواتنا بصد هجمات داعش واعتقال معظم الفارين

وجاء حديث القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية في تغريدات نشرها على صفحته على تويتر وكتب: " قام تنظيم داعش الارهابي بحشد معظم خلاياه النائمة للوصول إلى أكبر مراكز احتجاز الارهابيين في مدينة الحسكة و محاولة الفرار بهم. حيث قام التنظيم باستخدام المفخخات و الانتحاريين، رافقه استعصاء المعتقلين داخل السجن.".

وأضاف مظلوم عبدي: " من جانبها استنفرت قواتنا الأمنية و العسكرية و نجحت بمساعدة التحالف الدولي في صد الهجوم. و تمت السيطرة على المنطقة المحيطة بالسجن بالكامل و اعتقال معظم الفارين.

وأكد مظلوم عبدي: " بينما تتعامل قواتنا بحكمة و صبر مع الموقف في الأقسام الداخلية للسجن. إننا نجدد التأكيد على ان حربنا ضد التنظيم داعش الارهابي مستمرة و لن تتوقف الا حين وضع كل العناصر المجرمة خلف القضبان".

(ل)

ANHA