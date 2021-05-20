مظلوم عبدي: التفاعل البنّاء بين الإدارة الذاتية والأهالي تأكيد بأننا على الطريق الصحيح

وعلّق القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، على نزول الإدارة الذاتية عند رغبة الشعب وإلغاء القرار رقم (119) القاضي برفع أسعار المحروقات، بأنه "تفاعل بنّاء".

وقال عبدي في سلسلة تغريدات له على موقع "تويتر"، اليوم الخميس: "التفاعل البنّاء الذي شهدناه بين الإدارة الذاتية والأهالي خلال الأيام الماضية، تأكيد بأننا على الطريق الصحيح نحو بناء مستقبل أفضل".

وأضاف "نتفهم سعي الإدارة نحو تحويل الدعم إلى خدمات إسعافية مثل الكهرباء والماء والتعليم والصحة... لكن عليها تحقيق الشفافية التامة في إصدار القرارات ومناقشتها".

ودعا "أهلنا للالتفاف حول مؤسسات الإدارة الذاتية ودعمها وتمكينها من القيام بواجباتها"، مطالبًا إياهم بـ"الحيطة والحذر من استغلال بعض الخلايا الشاذة التي تهدف لضرب الثقة والاستقرار في المنطقة".

وكانت الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد ألغت أمس الأربعاء، القرار (119) الذي أصدرته الإثنين، والقاضي برفع أسعار المحروقات تلبية لمطالب الشعب ونزولًا عند رغبته.

(س ر)

ANHA