مظلوم عبدي: الخطوة الأولي من الحوار الكردي- الكردي مرّت بنجاح

وجاء ذلك عبر تغريدة على تويتر نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية، مظلوم عبدي، الجمعة، قال فيها :"لقد مرت الخطوة الأولى من الحوار الكردي - الكردي، بنجاح، وبدأت المرحلة الثانية".

وعبر عبدي عن أمله بأن يضع الطرفان السياسيان الكرديان مصالحهما الحزبية على طرف واتخاذ آمال الشعب الكردي وقضيته أساساً لهما.

وقال مظلوم عبدي في نهاية تغريدته "نحن معاً متحدين سننتصر ونكتب التاريخ".

يذكر أن القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أطلق مبادرة لتوحيد الصف الكردي في روج آفا وشمال سوريا، وساندت مبادرته الكثير من القوى والأحزاب الكردية.

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ANHA