مظلوم عبدي: الأوضاع تذهب باتجاه استعادة الأمن والاحتلال ينفذ الهجمات للنيل من الاستقرار

جاء ذلك في تغريدة نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي على صفحته الرسمية في موقع أكس (تويتر سابقاً).

وجاء في التغريدة التي نشرت على جزءين: "بالتعاون والتضامن مع أهلنا في دير الزور، ستواصل قواتنا في سياق حملة "تعزيز الأمن" عملية إرساء الاستقرار وتوفير الأمان للمواطنين.

ورغم أن الأوضاع تذهب باتجاه استعادة الأمن وبسط الاستقرار والحفاظ على السلم الأهلي بفضل المجتمع المحلي والعشائر وقوات سوريا الديمقراطية، فإن الاحتلال التركي ومرتزقته ينفذان الهجمات على تل تمر ومنبج للنيل من استقرار المنطقة وإرادة شعبنا".

(سـ)