مظلوم عبدي: عفرين على رأس قائمة أولوياتنا

بحلول الذكرى السنوية الثانية على احتلال عفرين، قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية أن عفرين على رأس قائمة أولياتهم وعودة سكانها الأصليين ورحيل الغرباء عنها عنوان عملهم.
خبر 2020-03-18T16:54:00 مركز الأخبار

وكتب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تغريدة على تويتر قال فيها :"‏عفرين على رأس قائمة أولوياتنا وفي عملنا مع المجتمع الدولي، عودة عفرين إلى سكانها الأصليين ورحيل الغرباء عنها عنوان عملنا".

وأضاف :"واجب على المجتمع الدولي معالجة وباء الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل شبه يومي في عفرين" .

(ل)

ANHA


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