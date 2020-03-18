مظلوم عبدي: عفرين على رأس قائمة أولوياتنا

وكتب القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تغريدة على تويتر قال فيها :"عفرين على رأس قائمة أولوياتنا وفي عملنا مع المجتمع الدولي، عودة عفرين إلى سكانها الأصليين ورحيل الغرباء عنها عنوان عملنا".
وأضاف :"واجب على المجتمع الدولي معالجة وباء الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل شبه يومي في عفرين" .
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ANHA
عفرين على رأس قائمة أولوياتنا وفي عملنا مع المجتمع الدولي، عودة عفرين إلى سكانها الأصليين ورحيل الغرباء عنها عنوان عملنا.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) March 18, 2020
واجب على المجتمع الدولي معالجة وباء الانتهاكات وجرائم الحرب التي ترتكب بشكل شبه يومي في عفرين.