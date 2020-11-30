مظلوم عبدي: عدم تقديم الدعم للكرد سيفسح الطريق أمام داعش للعودة بقوّة

جاء ذلك في حديث عبدي لإذاعة سويسرا (Sr) انتقد فيه الدول التي تقف صامتة إزاء ما تتعرّض له مناطق شمال وشرق سوريا وعدم تحمّلها مسؤوليّتها حيال إعادة إعمار المنطقة بعد هزيمة مرتزقة داعش، مؤكّداً في الوقت ذاته أنّ عدم تقديم الدعم للكرد سيفسح الطريق أمام عودة داعش بقوّة.

وأوضح عبدي أنّ مناطق شمال وشرق سوريا تتعرّض لهجمات من قبل تركيا والفصائل المرتزقة الموالية لها وأنّ الكرد يشعرون بأنّ العالم تخلّى عنهم في مواجهة تلك الهجمات

وأضاف المنطقة تتعرّض لهجمات ممنهجة أقوى من تلك التي تعرّضت لها خلال فترة سيطرة داعش.. إرهاب داعش كان مشكلة مشتركة لكلّ الدول، والأخطر هو محاربة فكر داعش المتطرّف، وهذا الأمر لا يجب أن تغفل عنه القوى العالميّة

وأشار القائد العام لقوّات سوريا الديمقراطيّة إلى أنّ قوّاتهم تمكّنوا من تحقيق الانتصار على داعش عسكريّاً ولأجل محاربة الفكر المتطرّف الذي نشره المرتزقة ثمّة مهام شاقة أمامنا مضيفاً سيتمّ تأسيس 16 مركزاً مختصّاً بتخليص أطفال متطرّفي داعش من الفكر المتشدّد الذي اكتسبوه من ذويهم

وشدّد عبدي على الحاجة الماسّة لبناء مراكز جديدة لإيواء عوائل مسلّحي داعش الإرهابي مبيّناً أنّ الإدارة الذاتية لا تملك الموارد والخبرات اللازمة للقيام بذلك وحذّر من "عدم تلبية احتياجات الناس من وظائف وخدمات اجتماعيّة وتوفير المياه والكهرباء لهم سيكون سبباً كافياً لعودة تنظيم داعش بقوّة".

المصدر: ANF