مظلوم عبدي يوجه رسالة إلى اجتماع التحالف الدولي ضد داعش

وجّه القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي رسالة إلى اجتماع التحالف الدولي ضد داعش المزمع عقده في العاصمة الإيطالية روما اليوم.

وجاء في نص التغريدة التي نشرها القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية يوم أمس على حسابه في تويتر:

"سيجتمع التحالف الدولي ضد داعش غداً لمناقشة إلحاق الهزيمة الدائمة لداعش. لضمان تحقيق النصر المستدام، يجب ألا ننسى أن عشرات الآلاف من النساء والأطفال ومقاتلي داعش لا يزالون في مخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال وشرق سوريا.

ندعو التحالف إلى المساعدة في إعادة هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم الأصلية، ودعم برامج التعليم ومكافحة التطرف، وكذلك دعم الاستقرار والانعاش الاقتصادي في المناطق المحررة لمعالجة الأسباب الجذرية للتطرف".

(د ج)