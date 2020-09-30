مظلوم عبدي يقدم التعازي بوفاة امير دولة الكويت

أعلن الديوان الأميري الكويتي في بيان بثه التلفزيون الحكومي أمس الثلاثاء عن وفاة أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي كان يخضع للعلاج بإحدى المستشفيات في الولايات المتحدة الأميركية منذ تموز/يوليو الماضي.

وبهذه المناسبة، أرسل القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي تعازيه للشعب الكويتي، عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر.

وجاء فيها:

"ببالغ الحزن والأسی تلقينا نبأ وفاة السمو الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمیر دولة الکویت. نتقدم بخالص التعزية لعموم الشعب الكويتي.

نقدر ما بذلته دولة الكويت في دعم شعبنا على الصعيد الإنساني والسياسي وخاصة ضمن التحالف الدولي ضد داعش".